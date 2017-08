‘Servidor corrompido é a infiltração do crime no Estado’, diz diretor da PF

Foto: Elza Fiuza - Agência Brasil

O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Leandro Daiello, disse nesta sexta-feira, 11, que “o preço real da corrupção é o Estado mais caro”.

“Afeta a qualidade de serviço”, disse Daiello, em palestra na Escola de Direito da FMU, em São Paulo. O delegado falou sobre o papel da instituição que dirige e a Lava Jato.

“Quando um servidor é corrompido, é a infiltração do crime no Estado”, alertou o delegado, no comando da PF há seis anos e meio.