Sérgio Sá Leitão é nomeado ministro da Cultura

O presidente Michel Temer nomeou Sérgio Henrique Sá Leitão Filho para exercer o cargo de ministro da Cultura. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 25. A solenidade de posse de Sérgio Sá Leitão, que era diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), ocorre hoje às 11 horas em solenidade no Palácio do Planalto.

Antecipada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a indicação de Leitão ao cargo foi confirmada pelo Planalto na semana passada. Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência ressaltou que Leitão tem “ampla e reconhecida experiência na área cultural”. Além da Ancine, Leitão foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura durante a gestão do ex-ministro Gilberto Gil e secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

