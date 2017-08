Sérgio Cabral é alvo de mais duas denúncias da Procuradoria

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu à Justiça mais duas denúncias contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). As acusações se originaram a partir de investigações da Operação Lava Jato – 13ª e 14ª operações da força-tarefa da Procuradoria do Rio, além de uma de Curitiba.

Por meio de nota, a Procuradoria da República informou que a força-tarefa do Rio denunciou o peemedebista e mais 23 na Operação Ponto Final por crimes cometidos com a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). O ex-governador está preso desde novembro do ano passado.

