Senador Fernando Bezerra irá se filiar amanhã ao PMDB, diz Jucá

O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) vai se filiar ao PMDB nesta quarta-feira, 6. O anúncio foi feito pelo presidente nacional da legenda, senador Romero Jucá (PMDB-RR), após reunião da executiva do partido.

A ida de Fernando Bezerra para o partido do presidente Michel Temer causou mal-estar ao grupo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que articulava a filiação do senador e de outros deputados do PSB ao DEM.

Segundo Jucá, o filho do senador, ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também vai se filiar ao PMDB. Como ele é deputado licenciado, e corre risco de perder o mandato, isso só acontecerá em março do ano que vem, durante a abertura da janela partidária.