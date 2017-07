Sem agenda oficial, Temer deve continuar buscando hoje votos contra denúncia

O presidente Michel Temer chegou por volta das 10h desta segunda-feira, 31, ao Palácio do Planalto e, de acordo com a agenda oficial, não possui ainda compromissos agendados e apenas despachos internos.

Apesar disso, o presidente deve continuar realizando conversas e ligações para ministros e deputados da base para alinhar a estratégia desta semana, na qual está marcada a sessão na Câmara que pode apreciar a denúncia contra Temer por corrupção passiva.

No domingo, 30, após encontro de Temer com ministros e líderes no Palácio da Alvorada, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o governo continua “com a convicção” de que tem os votos necessários para derrubar a denúncia.