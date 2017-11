Segovia esteve com Temer para entregar convite para transmissão de cargo na PF

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, esteve no início da tarde desta quinta-feira, 16, com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, que não estava previsto na agenda oficial do Planalto, Segovia entregou ao presidente o convite para a sua posse, que acontece na próxima segunda-feira, 20. Temer o recebeu, mas ainda não definiu se irá comparecer à solenidade, segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A cerimônia de transmissão de cargo do diretor-geral da PF está prevista para segunda-feira, 20, às 10h30, no Ministério da Justiça.

