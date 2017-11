Segovia: Acredito que instituto da delação premiada é importantíssimo

Recém-empossado como diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, fez uma enfática defesa do instituto da delação premiada, tentou amenizar disputadas da corporação com o Ministério Publico Federal e se disse lisonjeado com a presença do presidente Michel Temer em sua cerimônia de posse.

Segovia disse que a direção-geral não vai mudar o foco nas delações premiadas feitas pela Polícia Federal e que vai conversar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para reforçar que “como uma ferramenta de investigação” e delação “tem que fazer parte de um das atribuições da PF”. “Acredito que instituto da delação premiada é importantíssimo. Ela é fortíssima ferramenta para a investigação criminal”, destacou.

Sobre as possíveis ilegalidades em delações firmadas pelo MPF, sem a participação da PF, como a do caso JBS, Segovia disse que caberá ao STF decidir sua validade. “Não caberá a PF tecer críticas”.