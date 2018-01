Se quiser ser candidato, Meirelles terá que trabalhar, diz Moreira Franco

“Candidato tem que ter charme”. A receita é do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, de 73 anos – 45 deles na política. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele diz que o candidato único da base à Presidência terá de ter trânsito nos partidos, capilaridade e força de mobilização. “Ninguém vai tirar do bolso do colete um candidato”. Sobre uma candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), Moreira avisa: “se quiser ser candidato, Meirelles terá que trabalhar”. O ministro rechaça que as candidaturas de extremos, como do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro, estejam ganhando espaço e diz que “a eleição não é a explosão de paetês e lantejoulas”.

Moreira é cético em relação às regras eleitorais no Brasil que, segundo ele, têm fortalecido a minoria e não vão mudar nas próximas eleições. A negociação do próximo presidente com os novos congressistas, prevê, serão “quase que individual”. Moreira evita falar sobre a candidatura do tucano Geraldo Alckmin (SP) e diz que não foi o governo que exclui o PSDB da base. “Estamos de portas abertas ao PSDB ou a quem quiser, mas tem que ter compromisso”. Confira a seguir os principais trechos da entrevista:

Ainda é possível aprovar a reforma da Previdência. O jogo eleitoral não vai atrapalhar a votação?