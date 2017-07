Se for necessário, votação da denúncia pode avançar pelo recesso, diz Pacheco

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), disse nesta quarta-feira, 5, que é possível que a conclusão da apreciação da denúncia contra o presidente Michel Temer aconteça antes do recesso, mas que isso vai depender da dinâmica do processo. “Se for necessário avançar pelo recesso, que seja”, declarou.

Pacheco disse que não se opõe à suspensão do recesso parlamentar. “Especialmente se chegarmos a um patamar do procedimento em que esteja quase pronto de ser definido, talvez valha a pena o sacrifício de uma semana do recesso”, complementou. Se a denúncia não for votada na CCJ antes do início do recesso, a partir de 18 de julho, Pacheco lembrou que o assunto ficará para agosto.

LEIA TAMBÉM: Oposição na Câmara reitera promessa de obstruir votações

O presidente da comissão se mostrou contra a realização de sessões noturnas ou durante a madrugada, como aconteceu na comissão especial que analisou a admissibilidade do impeachment da então presidente Dilma Rousseff na Câmara. “O que nós não gostaríamos é de avançar madrugada adentro. Votações de madrugada não são recomendáveis”, observou.