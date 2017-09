Rumo da JBS, maior empresa do grupo, é alvo de preocupação

Com Joesley Batista preso, os rumos do maior grupo privado do País, o conglomerado J&F, ficarão nas mãos de Wesley Batista, um dos donos da companhia e o presidente da JBS. Delator ao lado do irmão Joesley, Wesley não é alvo da investigação pedida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e não tem sua colaboração ameaçada. Ele terá de liderar o fechamento da venda de negócios, necessária para garantir a sobrevivência da holding e da JBS, enquanto tenta manter-se no cargo. Sócio dos Batista na JBS, o BNDES quer sacá-lo do posto.

Reuniões estão previstas nesta segunda-feira, 11, para definir os próximos passos. A ideia era que, no conflito com o BNDES, a J&F buscasse se antecipar, ingressando com o pedido de instauração de arbitragem. A avaliação de fontes próximas à empresa é de que a estratégia deve se manter, já que a permanência de Wesley na JBS tornou-se ainda mais fundamental para os Batista.

Wesley precisará cuidar da conclusão da venda das linhas de transmissão da Âmbar para a Brookfield, que pode render R$ 900 milhões à J&F. Também terá de garantir que não desandem as negociações para a venda da Moy Park, operação crucial para a reestruturação financeira da JBS.