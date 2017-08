Ruas ficam esvaziadas durante a votação

Em contraste com a multidão que tomou as ruas nos momentos importantes do processo que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, no ano passado, as principais capitais brasileiras não registraram grandes atos no dia da votação na Câmara que poderia resultar no afastamento de Michel Temer do cargo.

Em Brasília, a Esplanada dos Ministérios, tradicional palco de manifestações, ficou esvaziada durante todo o dia, nesta quarta-feira, 2. Houve apenas um pequeno grupo de manifestantes, com cerca de 200 pessoas, que usou cartazes e faixas defendendo o avanço da denúncia contra o presidente Michel Temer.

LEIA TAMBÉM: Lula e Gleisi participam da posse do presidente estadual do PT em São Paulo

O grupo era ligado a Avaaz, uma organização não governamental, tradicionalmente conhecida pelas petições que divulga via internet. Foi a primeira vez que a organização de origem canadense decidiu entrar de forma direta em uma mobilização política nacional.