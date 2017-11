Ronan Maria Pinto é preso por desvios em Santo André

A Polícia de São Paulo prendeu na sexta-feira (17) o empresário Ronan Maria Pinto, condenado a 14 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção instalado no setor de transportes públicos de Santo André, durante a gestão do ex-prefeito Celso Daniel (PT), executado a tiros em janeiro de 2002.

Além de Ronan, foram condenados o ex-vereador de Santo André Klinger Oliveira Sousa (17 anos de prisão), o empresário Humberto Tarcísio de Castro (5 anos) Luis Marcondes de Freitas Júnior (8 anos), este funcionário de uma associação de empresas de transportes acusada de recolher propinas de empresários.

Todos já haviam sido condenados em primeira instância. As defesas e o Ministério Público recorreram ao TJ. Ao confirmar as condenações, a Corte decretou a prisão do grupo. Esta denúncia foi a primeira da Promotoria contra o esquema instalado no governo Celso Daniel. Procurados, os defensores dos investigados informaram que vão recorrer da decisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA TAMBÉM: Deputado resgata pacote original e reapresenta 10 Medidas de Combate à Corrupção