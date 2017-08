Rogério Onofre, acusado que Gilmar soltou, se entrega

O ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro-RJ) Rogério Onofre se entregou neste sábado, 26, à Justiça. Ele era considerado foragido. Após ser colocado em liberdade pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Rogério Onofre foi alvo de um novo mandado de prisão do juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal, do Rio, na Operação Ponto Final – desdobramento da Lava Jato que cercou a cúpula do Transporte no Rio.

O ex-presidente do Detro foi preso em 3 de julho e libertado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na terça-feira, 22. No dia seguinte, a Procuradoria da República, no Rio, pediu novamente a prisão por “ameaça de morte”.

Segundo o advogado Yuri Sahione, que defende o ex-presidente do Detro, Onofre “se sentiu inseguro após sair da cadeia”. O defensor afirma que está avaliando as medidas a serem tomadas.