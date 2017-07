Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) deve indeferir convite para Janot comparecer à CCJ

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), sinalizou nesta manhã que pode indeferir o pedido para convidar o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a comparecer nas sessões de análise da denúncia contra o presidente Michel Temer.

Pacheco decidiu ampliar o estudo jurídico com técnicos da Casa sobre a viabilidade dos requerimentos que pedem a vinda de Janot e de testemunhas. O peemedebista informou que vai comunicar ainda nesta quinta-feira, 6, sua decisão. “Não podemos transformar a Comissão de Constituição e Justiça em um palanque de discussão e nem um ambiente de dilação probatória pleno. Temos de fazer a coisa certa”, argumentou Pacheco.

LEIA TAMBÉM: Ex-secretário de Saúde do Rio é denunciado

O peemedebista rebateu a tese do relator, deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), de que a ausência de Janot pode ser questionada judicialmente no futuro. “Nulidade do processo poderia haver se não se desse a oportunidade de a defesa se pronunciar. A acusação já se pronunciou através do oferecimento da denúncia. Eu não temo absolutamente, em caso de indeferimento da vinda do procurador-geral da República, que haja nulidade do procedimento, até porque não há essa previsão regimental”, declarou.