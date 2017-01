Rodrigo Maia: Teori engrandeceu STF com postura firme, discreta e justa

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 19, ter recebido com “grande impacto e consternação” a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki em acidente aéreo hoje. Para o parlamentar fluminense, o ministro, que é relator da Operação Lava Jato na Corte, “engrandeceu” o STF com uma postura “firme, discreta e justa”.

“Sob grande impacto e consternação recebi a informação da morte do ministro Teori Zavascky. O ministro engrandeceu o Supremo Tribunal Federal com uma postura firme, discreta e justa. Neste momento, em nome da Câmara dos Deputados, dirijo meus pensamentos e orações aos familiares e aos milhares de brasileiros que compartilham o sentimento de grande tristeza”, afirmou Maia em nota oficial.

LEIA TAMBÉM: Gilmar Mendes relativiza natureza do caixa 2