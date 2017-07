Rodrigo Maia relata à presidente do STF rito de denúncia contra Temer

O presidente da Câmara fez questão de relatar à presidente do STF o rito que adotará no julgamento da denúncia contra Temer, reconhecendo que há o risco de “algum lado judicializar essa questão”.

De acordo com Maia, nos debates em plenário está prevista a manifestação da defesa, de dois parlamentares a favor de Temer e de dois contra. O número de debatedores poderá ser ampliado, afirmou o presidente da Câmara, a partir de uma decisão conjunta com líderes dos partidos da base e da oposição.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), relatou na manhã desta terça-feira, 4, à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, o rito da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Maia defendeu um “debate correto” da matéria pelos parlamentares.

“É um rito que está claro no regimento interno da Câmara. Eu disse (à presidente do STF) que vou respeitar rigorosamente o rito da Casa, o regimento da Casa e também a possibilidade, claro, de ter um debate correto dessa matéria”, comentou Maia, em uma rápida conversa com jornalistas.

“(O debate) É o único ponto que eu acho que é mais frágil. Porque pela regra são 2 (parlamentares) pra um lado, 2 pro outro. Acho que tem de ampliar um pouquinho isso. Mas isso é uma questão que eu ainda vou discutir com os líderes da base e da oposição”, disse o presidente da Câmara.

Maia também afirmou que conversou com a ministra Cármen Lúcia sobre a Reforma da Previdência, alvo de questionamentos de Justiça. “É um tema fundamental pro futuro do Brasil”, ressaltou o presidente da Câmara.