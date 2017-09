Roberto Teixeira, compadre de Lula, é internado na véspera de depoimento a Moro

O advogado Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao juiz Sérgio Moro adiamento do interrogatório a que ele seria submetido nesta quarta feira, 6, às 14h, em Curitiba. Teixeira é réu em ação penal com o próprio petista.

Na noite desta terça-feira, 5, Teixeira foi internado no Hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo, com problemas cardíacos. Os advogados de Teixeira estão em Curitiba para formalizar o pedido de adiamento do interrogatório.

LEIA TAMBÉM: Alckmin reúne DEM, e aliado prevê desembarque do governo Temer

Teixeira é acusado por lavagem de dinheiro. A força-tarefa da Lava Jato atribui a Lula os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sobre contratos entre a Odebrecht e a Petrobras.