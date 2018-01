Roberto Jefferson mantém indicação de Cristiane para Ministério do Trabalho

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse nesta terça-feira, 16, que está mantida a indicação da sua filha, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), para o cargo de ministra do Trabalho do governo Michel Temer. Jefferson minimizou a possibilidade de o partido indicar um novo nome para a vaga, diante do impasse judicial em torno da nomeação de Cristiane.

A hipótese de uma indicação alternativa foi ventilada novamente nesta semana e teria como suposto patrocinador o líder da bancada do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO). Jefferson disse que conversou com o colega de partido durante à tarde e negou que isso esteja em discussão.

“Ele [Jovair Arantes] me ligou da Jamaica há meia hora. Ele me disse: ‘Roberto, eu estou contigo e com a Cris, isso aí não é verdade. Eu não sou homem de duas caras, quero te dizer que isso não é verdade’. Foi isso que ele me disse”, afirmou o presidente da legenda ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A reportagem não conseguiu localizar Jovair Arantes para comentar os fatos.