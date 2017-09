Revisão de delação da JBS favorece Temer na Câmara

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo no domingo, 3, à espera de uma nova acusação formal, a base aliada do presidente se mostrava dispersa e fazia cobranças a Temer.

Nas palavras de um deputado, uma coisa é o “descontentamento” em relação a um presidente que corre o risco de deixar o cargo, outra é o sentimento em relação a alguém que deve permanecer onde está.

Aliados mais fiéis afirmam que a base ganhou argumentos para embasar seu discurso tanto contra Janot quanto contra os irmãos Joesley e Wesley Batista. A flecha, brincam, caiu no pé do procurador-geral da República.

LEIA TAMBÉM: Lula: quero dedicar o resto da minha vida para provar que País pode ser diferente

O argumento mais usado pelos deputados é que os novos desdobramentos do caso comprovam que Janot agiu de maneira “açodada” ao apresentar a primeira denúncia. Lembram, por exemplo, que a força-tarefa da Lava Jato não havia feito nem mesmo uma perícia no áudio da conversa entre Temer e Joesley no Palácio do Jaburu.

A tendência agora é que a tramitação de uma nova denúncia, seja por obstrução de Justiça ou formação de quadrilha, ocorra de maneira mais tranquila que a primeira.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), já deu declarações críticas em relação à atuação do Ministério Público. Nomes mais independentes, como o do deputado Marcos Rogério (DEM-), devem perder espaço na briga pela relatoria.

Não está descartada até mesmo que Temer consiga aumentar o placar em plenário. Na primeira denúncia, o peemedebista obteve 263 votos.

O deputado Danilo Forte (PSB-CE), que antes afirmava que o presidente enfrentaria um ambiente mais adverso na segunda denúncia, reconhece a mudança do cenário. “Isso fragiliza a denúncia. Não resta dúvida que esse embaraço vai causar uma perda de credibilidade, o que poderá facilitar a governabilidade e a retomada da agenda das reformas que estavam um pouco esquecidas”, disse.