Reunião da bancada do PMDB para discutir liderança e cargos é cancelada

Uma reunião marcada para ocorrer nesta tarde na residência oficial do Senado pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), a fim de discutir a distribuição de cargos da Mesa Diretora, comissões e a indicação para a liderança do PMDB foi cancelada na tarde desta segunda-feira, 30.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) disse ter recebido uma comunicação de que o encontro, marcado para as 16 horas, fora cancelado. Uma nova data, até o momento, não foi definida. A eleição para a Mesa do Senado está marcada para a quarta-feira (1º) às 16 horas e o PMDB, maior partido da Casa, ainda não oficializou o candidato ao posto.

O atual líder, Eunício Oliveira (CE), trabalha para ser o nome oficial do partido, enquanto Requião cogita entrar na disputa. Ele tenta garantir apoio de outros partidos, como o PT. Renan deverá assumir a liderança do PMDB no Senado, em substituição a Eunício.