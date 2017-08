Reunião com Aécio prova que Temer quer fazer ‘intervenção’ no PSDB, diz Ferraço

A reunião na última sexta-feira, 18, entre o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (MG) comprova que o governo tenta fazer uma intervenção branca no PSDB, para transformá-lo em força auxiliar do Palácio do Planalto, afirmou nesta segunda-feira, em São Paulo, o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

“As reuniões do fim de semana só comprovam que, na prática, o governo, de certa forma, tenta fazer uma intervenção branca no PSDB, transformando-o em força auxiliar do governo, no sentindo de que o PSDB haja de acordo com os interesses dele”, disse o senador capixaba antes de participar do Fórum Estadão sobre Reforma Política.

Ferraço se referia à reunião entre Temer e Aécio no Palácio do Jaburu. O senador tucano e o presidente, porém, divergiram sobre o tema do encontro. Enquanto Aécio afirmou que conversou sobre “política”, Temer disse que tratou sobre a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que pode ser vendida pelo governo como parte do ajuste fiscal.