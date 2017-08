Resultado da votação na Câmara traz mais estabilidade ao País, diz Marco Aurélio

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 3, que a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a autorização para que o STF julgue a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer foi “estritamente política”. Na avaliação do ministro, o resultado da votação na Câmara traz mais estabilidade ao País.

“É o sistema e foi uma decisão estritamente política. A essa altura precisamos nos preocupar com o Brasil, com a correção de rumos, com o saneamento da situação econômico-financeira que reflete no social, com o desemprego em massa. Essa é que deve ser a preocupação maior”, disse o ministro a jornalistas, depois da sessão plenária do STF.

“(A decisão da Câmara) Traz, sem dúvida alguma, mais estabilidade ao País. É hora de nós pensarmos no País, é hora de nós pensarmos nos cidadãos em geral”, completou.