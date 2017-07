Renato Duque renuncia a 20 milhões de euros e autoriza a repatriação

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

O ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque abriu mão de 20 milhões de euros que ganhou em propinas de empreiteiros. Ele mantinha a fortuna – já bloqueada – depositada em conta secreta no Principado de Mônaco. Em petição ao juiz federal Sérgio Moro, a defesa de Duque renunciou aos ativos.

“Renuncia a todo e qualquer direito sobre os valores depositados nas contas bancárias na Suíça Banco Cramer (Contas Satiras Stiftung – Drenos Corpotarion) e em Mônaco no Banco Julius Baer (Pamore Assets INC e Milzart Overseas Holdings INC); as contas que mantém no exterior em nome das off-shores Milzart Overseas e da off-shore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de Mônaco, com saldo de cerca de 20.568.654,12 euros”, afirmou o ex-diretor por meio de sua defesa.

Na petição, Renato Duque “autoriza, expressamente, a repatriação de todos esses valores”.