Relator retira ‘emenda Lula’ da proposta de reforma política

O relator da reforma política na Câmara, deputado Vicente Cândido (PT-SP), afirmou nesta terça-feira, 1, que vai retirar da proposta a chamada “emenda Lula”. O texto, que havia sido inserido no relatório do parlamentar, propõe ampliação para até oito meses da proibição para que candidatos sejam presos antes das eleições porque o momento político exige uma reação do Congresso. “Decidi retirar. Sai com Lula (ex-presidente) e ele disse: ‘Já que a emenda é minha, faço com ela o que quiser. Retire-a'”.

Cândido admitira à Coluna do Estadão que a nova regra beneficiaria Lula e que fora pensada para “blindar” não só ele, mas políticos investigados. “Lula também, como qualquer outro. É nossa arma contra esse período de judicialização da política.”

