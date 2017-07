Relator diz acreditar em aprovação tranquila de Raquel Dodge no Senado

O senador Roberto Rocha (PSB-MA), relator da indicação da subprocuradora Raquel Dodge para chefiar a Procuradoria-Geral da República, afirmou nesta quarta-feira, 5, acreditar em uma aprovação tranquila na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Seu parecer, no qual exalta o currículo de Raquel, foi nesta quarta no colegiado.

Raquel tem circulado no Senado desde terça-feira para se apresentar aos senadores que vão sabatiná-la. Na lista estão, além de Rocha, o líder do DEM, Ronaldo Caiado (GO), o petista Jorge Viana (AC), a senadora Ana Amélia (PP-RS) e o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR). Na semana passada, Raquel esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

Senadores da oposição, que chegaram a reclamar da “pressa” em aprovar a indicação de Temer para o lugar de Rodrigo Janot, não participaram da reunião da CCJ na qual o relatório foi lido.

Para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti, a expectativa é de que a sabatina, prevista para o próximo dia 12, será dura, mas no fim o nome de Raquel será aprovado. “O Senado vai exercer sua função. Nós esperamos mesmo que seja uma sabatina longa, uma sabatina dura, porque faz parte do órgão. Temos absoluta tranquilidade que o nome da Raquel será aprovado”, disse Robalinho.