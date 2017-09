Relator da 1ª denúncia contra Temer se filia ao Podemos e voltará à CCJ

O deputado federal Sérgio Zveiter (RJ) se filiou nesta nesta terça-feira, 5, ao Podemos. Ele foi o autor, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, do parecer pela aceitação da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com base na delação da JBS. Com a filiação ao novo partido, o parlamentar fluminense voltará a ser membro do colegiado.

Quando foi escolhido relator da primeira denúncia contra Temer na CCJ, Zveiter era filiado ao PMDB. O partido, porém, o retirou da comissão após ele dar parecer pela aceitação da acusação. A legenda também o suspendeu das funções partidárias por 60 dias, junto com os outros cinco deputados peemedebistas que votaram pela aceitação da denúncia no plenário. A punição levou Zveiter a pedir desfiliação do PMDB em 11 de agosto.

Como antecipou o Estadão/Broadcast em 3 de agosto, Zveiter se filiou ao Podemos com a promessa de ser candidato pelo partido a uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro que estarão em disputa nas eleições de 2018. Na negociação para filiação, o deputado pediu para ser indicado novamente para a CCJ, no que foi atendido. Ele voltará para o colegiado na vaga da deputada Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos.