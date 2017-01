Redes sociais fazem teorias conspiratórias sobre acidente que matou Teori

Foto: Reprodução

Um dos mais antigos integrantes da força-tarefa da Polícia Federal na Lava Jato em Curitiba, o delegado Márcio Anselmo chegou nesta quinta-feira a publicar uma mensagem nas redes sociais na qual levantou suspeitas sobre o acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. “Agora, na véspera da homologação da colaboração premiada da Odebrecht, esse ‘acidente’ deve ser investigado a fundo. Sinceramente, se essa notícia se confirmar, é o prenúncio do fim de uma era!”

O texto sobre o acidente foi apagado pouco tempo depois, mas alimentou uma corrente de teorias conspiratórias nas redes sociais sobre o episódio. Internautas também resgataram um post de maio do ano passado publicado no Facebook por Francisco Zavascki, filho de Teori, no qual ele fez um “alerta”.

LEIA TAMBÉM: Escolha de substituto de Teori abre discussão jurídica

Foto: Reprodução

Os seguidores do filho do ministro nas redes sociais escreveram centenas de mensagens “aconselhando” ele a não acreditar que foi um acidente. “Não acredite em acidente, Francisco. Foi crime premeditado”, escreveu um deles. Outro foi além e citou o juiz Sérgio Moro: “Imaginem o que são capazes de fazer com nosso herói Sérgio Moro”. Alguns mais exaltados acusaram o PT pelo crime.

No Twitter, o músico Lobão deu sua contribuição para a tese ao escrever em letras maiúsculas: “APAGARAM O TEORI!”.

Conhecida por suas polêmicas na internet, a advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, também entrou no debate. “Tem de investigar a queda do avião, sim! Queremos investigação transparente, feita por equipe formada por membros de vários órgãos”, tuitou.

LEIA TAMBÉM: Moraes deve acompanhar Temer no velório de Teori em Porto Alegre

O ministro estava de férias desde o início do recesso do Judiciário, em dezembro, mas voltaria a trabalhar esta semana. Teori estava analisando a delação da Odebrecht, composta pelo depoimento de 77 executivos. Ele era o ministro era responsável pela homologação da delação da empreiteira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.