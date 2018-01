Raquel Dodge e embaixador da Itália discutem intensificação de cooperação

A procuradora-geral Raquel Dodge recebeu o embaixador italiano Antônio Bernadini e o ministro conselheiro Fillipo La Rosa, nesta terça-feira, 16, para discutir intensificação da cooperação entre o Brasil e a Itália. “Tanto o Brasil quanto a Itália têm desafios no enfrentamento do crime organizado”, disse o embaixador. Para ele, “até o momento, a parceria tem obtido resultados exitosos”.

Participaram do encontro o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz, e a secretária de Cooperação Internacional (SCI) da PGR, Cristina Romanó.

A delegação italiana elogiou o empenho das autoridades brasileiras na cooperação com a Itália na busca de soluções jurídicas para casos de tráfico internacional, extradição e organizações criminosas.

A PGR também destacou a dedicação das autoridades italianas em investigações do Ministério Público Federal e “a importância da influência do ordenamento jurídico do país no direito brasileiro”.

“Muitas soluções italianas inspiraram o direito brasileiro”, anotou Raquel.

Ela citou a célebre Operação Mãos Limpas que, nos anos 1990, enquadrou dezenas de políticos supostamente ligados a esquemas de propinas na Itália.

“A Operação Mãos Limpas é citada até os dias de hoje por membros do Ministério Público Federal como modelo de boas práticas para investigações”, assinalou a procuradora. “Isto é um fator importante na aproximação dos dois países.”

Raquel Dodge ainda salientou “a importância da cooperação com a Itália para a preservação de bens culturais e do diálogo entre os países para aprofundar o conhecimento de diferentes modelos voltados à humanização do sistema carcerário”.