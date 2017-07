Raimundo Lira é escolhido novo líder do PMDB no Senado

A bancada do PMDB no Senado escolheu o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) como novo líder do partido na Casa. Ele substitui o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que deixou o cargo após reiteradas críticas ao governo de Michel Temer e às reformas trabalhista e da Previdência.

“Temos a convicção de que não vamos liderar uma bancada com pensamento único. São 22 senadores, cada um tem o seu pensamento, o seu direcionamento, e o meu objetivo é harmonizar a bancada”, afirmou o novo líder. Segundo peemedebista, a escolha foi por consenso e não houve votação.

LEIA TAMBÉM: Temer embarca para São Paulo sem compromissos oficiais na agenda

Logo em sua primeira declaração como líder, Lira disse que a reforma trabalhista é uma “questão resolvida” na Casa. “Já foi aprovada a urgência. Acredito que por se tratar de projeto de lei ordinário e por já ter sido negociado pelo líder do governo, então acho que é uma questão resolvida.”