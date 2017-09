Alckmin diz que deixa o governo em abril ou dezembro

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), disse hoje que em não pretende deixar o governo antes de abril para se dedicar a uma eventual campanha à Presidência da República. Questionado se haveria chance de entregar o cargo em janeiro, Alckmin respondeu “Não, em nenhuma hipótese”, conforme áudio de entrevista dada hoje em evento público fornecido pela assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes ao Broadcast.

Alckmin, que já adiantou na semana passada que quer ser “presidente do povo brasileiro”, negou a hipótese de deixar o governo paulista em janeiro e disse que há apenas duas possibilidades: Caso seja candidato, umas delas é cumprir o prazo da lei eleitoral, que determina a descompatibilização de cargos públicos nove meses antes do pleito. “Então seria acho que comecinho de abril”. “A outra possibilidade é concluir o mandato em 31 de dezembro”, disse. Foto: Diogo Moreira / Governo do Estado

Perguntado se trabalha com a chance de não ser o candidato do PSDB à Presidência da República, o governador tergiversou. “Olha, todas as possibilidades existem. O nosso mandato é até 31 de dezembro de 2018. Como já é o segundo mandato, a possibilidade existe, mas não há nenhuma definição a esse respeito. Mas são duas as possibilidades. Ou a primeira semana de abril ou a conclusão do mandato em 31 de dezembro”. afirmou.