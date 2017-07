PTN muda nome e lança Alvaro Dias como pré-candidato

Com uma bancada formada por 14 deputados federais e dois senadores, o Podemos foi lançado oficialmente neste sábado em evento em Brasília. O partido vai substituir o antigo PTN.

O encontro que oficializou a criação da legenda também serviu para lançar a pré-candidatura do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) como pré-candidato ao Planalto em 2018. Ele estava filiado ao PV.

O outro senador no Podemos é Romário (RJ), que pretende disputar o governo do Rio no ano que vem. O partido ainda tenta convencer o irmão de Alvaro Dias, o ex-senador Osmar Dias (PDT), a se filiar para concorrer ao governo do Paraná.