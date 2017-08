PT vai fazer o possível para deixar votação para fim do dia, diz líder na Câmara

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Carlos Zarattini (SP), afirmou que seu partido vai fazer o possível para garantir que a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer ocorra no fim do dia, próxima ao horário nobre.

A estratégia dos petistas é atrasar o horário de votação para o momento em que as transmissões televisivas tenham mais audiência. Na avaliação do partido, quanto mais expectadores, maior será a pressão sobre os deputados da base do governo.

O PT se reúne neste momento, na Câmara, para fechar uma posição única para a votação da denúncia. A reunião da bancada do partido na Câmara está sendo feita com a presença da presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann (PR), além dos senadores Humberto Costa (PE) e Lindbergh Farias (RJ).