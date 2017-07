PT define agenda de pré-campanha de Lula à Presidência

Dois dias antes da votação que vai definir a permanência ou não do presidente Michel Temer no cargo, a cúpula do PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula se reuniram nesta segunda-feira, 31, para definir detalhes sobre a pré-campanha do petista rumo às eleições de 2018. A definição sobre a estratégia do partido para a votação sobre a denúncia contra Temer na Câmara ficou para amanhã, quando a Executiva e a bancada do PT vão se reunir em Brasília.

Com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do próprio Lula, o partido definiu uma agenda extensa que começa sexta-feira, em almoço com religiosos e comerciantes da Zona Sul de São Paulo, tradicional reduto petista, e vai até dezembro, no mínimo, com atos na Grande São Paulo, longas caravanas pelas regiões Nordeste, Sul e pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além disso o PT lançou nesta segunda-feira o projeto Brasil em Movimento, composto por ciclos de debates e plataforma digital participativa, que pretende ser o embrião do programa de governo de Lula para 2018.