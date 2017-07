PSDB orienta voto contra o governo em debate sobre MP na Câmara

Às vésperas da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a bancada do PSDB na Casa voltou a dar sinais de insatisfação com o Palácio do Planalto. Na noite desta quarta-feira, 5, o partido orientou voto contra a Medida Provisória 771, de interesse do governo.

Dos 30 tucanos presentes no plenário, 25 foram contra o governo. Mesmo assim, a MP foi aprovada por 219 votos a favor e 75 contra.

O texto que motivou a discórdia cria uma nova autarquia federal, de caráter temporário, para substituir a Autoridade Pública Olímpica (APO). A ideia é que essa nova instituição, chamada de Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo), sirva para administrador o legado patrimonial e financeiro deixado pelas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, como os ginásios esportivos.