PSDB define datas de convenções nacional, estaduais e municipais

O PSDB definiu nesta sexta-feira, 18, as datas para as convenções nacional, estaduais e municipais. De acordo com o site do partido, o principal evento deve acontecer em 9 de dezembro. Já as convenções estaduais serão feitas em 11 de novembro e as municipais, entre 1º e 15 de outubro.

No encontro nacional, será definida uma nova executiva para o partido. No momento, ele é comandado interinamente pelo senador Tasso Jereissati (CE), já que Aécio Neves (MG) está licenciado do cargo desde maio, quando foi atingido pelos áudios da JBS.

O partido vai organizar também uma reunião com os presidentes de diretórios estaduais em dia 24 de agosto, na sede da Executiva do partido, em Brasília, para tratar das convenções e também da conjuntura política nacional.