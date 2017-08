PSDB convida governador do Espírito Santo para se filiar ao partido

O PSDB convidou o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), para se filiar ao partido. O convite foi feito pelo presidente interino da legenda, senador Tasso Jereissati (CE), durante reunião na tarde desta quarta-feira, 9, no gabinete do tucano no Senado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), também participou do encontro.

De acordo com o secretário-geral do PSDB, deputado federal Silvio Torres (SP), o partido convidou Hartung com a promessa de apoiar a reeleição dele ao governo do Espírito Santo em 2018. “Ele demonstrou muito interesse em se filiar”, disse Torres ao Estadão/Broadcast, que é um dos parlamentares mais próximos de Alckmin e que também estava na reunião no gabinete de Tasso.

O PSDB tenta atrair Hartung como forma de aumentar o apoio ao candidato do partido à Presidência da República em 2018. Um dos pré-candidatos tucanos ao Palácio do Planalto, Alckmin rasgou elogios ao governador capixaba. “Um grande quadro, um grande governador. Temos muito afeto por ele, mas essa é uma decisão pessoal dele”, declarou o governador paulista à reportagem.