Promotoria pede bloqueio de bens de ex-prefeita de Bom Jardim (MA)

A Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jardim, no Maranhão, pediu condenação por improbidade e bloqueio de R$ 5,9 milhões da ex-prefeita Lidiane Leite, a “prefeita ostentação”, e de outros oito réus por fraudes na merenda escolar do município. A ação também envolve o ex-secretário de Articulação Política, Humberto Dantas dos Santos, conhecido como Beto Rocha. A promotoria ainda quer que a prefeita pague uma multa de R$ 1,4 milhão para ressarcir os cofres públicos. As informações são do Ministério Público Estadual do Maranhão.

Lidiane “ostentação” foi presa pela Polícia Federal, em 2015. Em seus perfis nas redes sociais, ela publicava “selfies” que revelavam um cotidiano de luxo contrastante ao da cidade de Bom Jardim – município de 40 mil habitantes, à beira da miséria, com um dos menores IDHs do Brasil.

LEIA TAMBÉM: 'Fachin merece o apoio institucional do Supremo', diz ministro Celso de Mello

Carros de luxo, festas e preocupação com a beleza, o que inclui até cirurgia plástica, marcavam o dia a dia da moça que se candidatou à prefeitura de Bom Jardim pela coligação “A esperança do povo”.