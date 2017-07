Procuradoria vê ‘omissão’ e pede a Moro revisão da delação de Schahin

O Ministério Público Federal requereu ao juiz federal Sérgio Moro que reveja o acordo de delação premiada do empresário Milton Schahin. A força-tarefa da Operação Lava Jato informou ao magistrado na segunda-feira, 24, que houve “omissão na apresentação de documentação e de informações importantes”.

Schahin é réu na mesma ação penal em são acusados os lobistas do PMDB Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho. A força-tarefa da Lava Jato afirma que os Luz teriam atuado como representantes dos interesses de parlamentares e ex-executivos da Petrobras “corrompidos para recebimento de propina em contratos de aquisição e operação de navios-sonda da Área Internacional da estatal”.

LEIA TAMBÉM: Advogado de Temer diz acreditar em decisão técnica do TSE

São objetos da denúncia os contratos de aquisição dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000 e a contratação da Schahin Engenharia para operação do navio-sonda Vitoria 10.000 ao custo de US$ 1,6 bilhão. Os executivos do grupo Schahin ofereceram, segundo o Ministério Público Federal, propina de US$ 2,5 milhões aos funcionários da Área Internacional da Petrobras para dar viabilidade técnica à contratação.