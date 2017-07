Prisão deve ser o último recurso, diz Jucá sobre Geddel

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), evitou nesta segunda-feira, 3, comentar a prisão do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). Ele, no entanto, disse que vê a prisão como “último recurso” em um processo.

“Acho que a prisão deve ser o último recurso, mas não conheço o processo, então prefiro não comentar”, disse Jucá.

Questionado se via a prisão do ex-ministro como mais um motivo para enfraquecer o governo politicamente, Jucá minimizou. “Isso (denúncias) não pode ser encarado como a única pauta. É preciso tocar o País”, afirmou.