Primeiras-damas fazem fila para tietar Lu Alckmin e Lúcia França

Enquanto Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB) estão em pré-campanha eleitoral, uma série de primeiras-damas paulistas fazem fila nesta sexta-feira, 23, para tietar a primeira-dama Maria Lúcia Alckmin, conhecida como dona Lu, e a professora Lúcia França, esposa do vice-governador.

Márcio França, que é pré-candidato à sucessão estadual, assume o governo de São Paulo em abril para Alckmin ser candidato a presidente. Lúcia França, por sua vez, ficará na presidência do Fundo Estadual de Solidariedade, ocupada até agora por Lu Alckmin. Ao lado de Alckmin, as duas Lúcias participaram do lançamento da Campanha do Agasalho 2018 no Parque Turma da Mônica, em um shopping da zona sul da capital paulista. As esposas dos prefeitos do Estado são responsáveis pelo trabalho do Fundo Social de Solidariedade nos municípios.

No evento, a mulher de Geraldo Alckmin afirmou que pretende levar seu trabalho social para todo o País, se o tucano for eleito. Ela fez a frente de uma coletiva de imprensa, na qual o governador evitou falar e ficou apenas ouvindo. Já Lúcia França prometeu continuar o trabalho em São Paulo. “A mesma doçura e lição de vida eu não prometo, mas prometo meu trabalho e meu empenho”, disse a esposa de Márcio França.