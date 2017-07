Preso na Lava Jato, Bendine viveu imbróglio por empréstimo do BB a Val Marchiori

Uma das polêmicas mais graves em que Bendine esteve envolvido foi um empréstimo do Banco do Brasil aprovado em sua gestão para a socialite Val Marchiori, no valor de R$ 2,7 milhões em outubro de 2014. O executivo foi preso nesta quinta-feira, 27, na 42ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Cobra.

Val Marchiori é amiga pessoal de Aldemir Bendine. Na época, o banco informou não haver ilegalidade na operação.

LEIA TAMBÉM: Juiz autoriza inquérito contra Bendine

Pivô de polêmica com Bendine, a socialite desejou boa sorte a Bendine quando ele assumiu o cargo na Petrobras, em fevereiro de 2015 e pediu que ele acabe com corrupção na Petrobrás.