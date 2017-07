Presidente Temer está tranquilo e não fez reparos à defesa, diz Mariz

O advogado do presidente Michel Temer chegou na tarde desta quarta-feira, 5, na Câmara dos Deputados para entregar a defesa do presidente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Bastante assediado pela imprensa em sua chegada, Mariz comentou rapidamente o encontro que teve com Temer no Planalto e disse que o presidente “está tranquilo”.

Questionado se haviam feito os últimos ajustes na defesa, Mariz afirmou que mostrou alguns poucos reparos ao presidente que, no entanto, não fez observações. “Ele não mudou nada, acho que a defesa está boa”, disse.

Mariz afirmou ainda que se prepara para a sustentação oral que fará depois da leitura do voto do relator, previsto para segunda-feira. Ele disse que não vê sentido que o presidente Temer também faça sua defesa, como defendem alguns aliados.