Presidente Michel Temer participa de cerimônia de concessão de aeroportos

O presidente Michel Temer, que tem dividido a semana entre eventos, agenda com parlamentares e decisões econômicas, participa nesta quinta-feira, 27, de mais uma cerimônia no Palácio do Planalto. Logo mais, às 11 horas, o presidente realiza a Cerimônia de Anúncio da Implementação do Programa de Concessão de Aeroportos.

Até o momento este é o único compromisso agendado pelo presidente. Apesar disso, Temer chegou no Planalto por volta das 9 horas e deve continuar recebendo e telefonando para parlamentares em busca de garantir o maior número possível de deputados contra a denúncia por corrupção passiva que pode ser votada na semana que vem.

