Presidente do PT do Rio defende aproximação de Lula com Renan e elite econômica

O presidente do diretório estadual do PT do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, causou polêmica nas redes sociais petista ao publicar, nesta segunda-feira, 28, texto no qual defende o encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) durante a passagem da caravana petista por Alagoas.

No mesmo texto, intitulado “Por um partido lulista, burguês e reformista”, Quaquá defende que Lula volte a se aproximar de setores da elite econômica brasileira e fomente a criação de uma legenda de centro, “minimamente reformista” com objetivo de garantir uma base de sustentação para um eventual governo petista no Congresso.

“Quando atravessei o Rio São Francisco, de Sergipe para Penedo e, em Alagoas, encontramos Renan Calheiros e seu filho à espera do Lula e da sua Caravana, fiquei feliz! A vinda do Renan estabelece um novo passo na disputa política do Brasil. Um passo à frente diante da hegemonia golpista. É o primeiro peso-pesado do establishment político que se desloca para o nosso campo. Abre caminho pra outros e também daqui há pouco para setores da elite econômica”, diz.