Presidente de instituto do PSDB diz que reação de tucanos é legítima

O ex-senador tucano José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, afirmou que a avaliação do senador Ricardo Ferraço (ES) de que a reação negativa à nova propaganda nacional do partido partiu de governistas é “uma intolerância que não contribui em nada”. “Acho que Ferraço comete um grande erro quando diz que quem não gostou do programa foram os governistas. Isso não faz sentido, ele está trazendo para o PSDB o discurso do ‘nós contra eles'”, disse Aníbal ao Broadcast Político.

Ele também minimizou a participação do ex-presidente da República e presidente honorário do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, na elaboração do material, junto com o presidente interino da legenda, senador Tasso Jereissati (CE). “E daí que (o vídeo) foi aprovado por FHC? Ele é uma grande figura, mas e daí? Os outros não podem divergir?”, questionou.

LEIA TAMBÉM: Pezão busca apoio para teto de gastos no Rio

Aníbal afirmou que diversos integrantes do partido não gostaram do programa de maneira legítima, pois consideram que a peça traz “generalizações indevidas que confundem a população”. “É uma ação que, ao invés de olhar adiante, de ser uma ação assertiva, positiva, fica remoendo o passado”, disse o tucano. “O fundamental é uma ação que produza efeitos agora, é tentar fazer mudanças que são fundamentais avançarem e parar de ficar só no retrovisor”, continuou.