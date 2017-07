Presidente da CCJ reúne bancadas para discutir rito de apreciação de denúncia

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), começou na manhã desta quarta-feira, 5, uma reunião com coordenadores de bancadas para discutir o rito de apreciação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Enquanto os governistas pregam uma tramitação acelerada, a oposição não tem pressa e pede a oitiva de testemunhas do caso.

Pouco antes do início da reunião, Pacheco sinalizou com a possibilidade de apresentação do relatório na próxima segunda-feira, 10. No mesmo dia, haveria sustentação oral da defesa em plenário da comissão. Contando com o pedido de vista no mesmo dia, a votação do parecer do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) na CCJ aconteceria na quarta-feira, o que permitiria a votação no plenário da Câmara na outra sexta-feira, 14.

A oposição reclama e diz que gostaria, inclusive, de ouvir o presidente Michel Temer. “Aqui não vai ser via expressa para o arquivo. Nós não vamos deixar”, disse o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ). O parlamentar sustenta que não se pode privilegiar o cumprimento do prazo em detrimento da qualidade do relatório, por isso seria imprescindível em sua avaliação a oitiva de todas as testemunhas e da acusação, no caso, a Procuradoria Geral da República (PGR).