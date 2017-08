Prefeitos do PSDB vão a Brasília dar apoio a Tasso Jereissati

O senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino do PSDB, recebeu nessa quarta-feira, 23, o apoio de prefeitos do partido para permanecer no cargo pelo menos até dezembro, quando será realizada a convenção nacional da legenda.

O gesto acontece no momento que tucanos aliados ao senador Aécio Neves (MG) e afinados com o presidente Michel Temer pressionam o senador Tasso a deixar o comando interino do partido.

A crise se transformou em racha aberta após o senador cearense colocar na TV um programa partidário com críticas ao Governo Federal e uma “autocrítica” pelo fato do partido de feito parte do “presidencialismo de cooptação” praticado na administração Temer.