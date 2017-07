‘Precisamos ter tranquilidade e prudência neste momento’, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou seu Twitter nesta sexta-feira, 7, para dizer que é preciso ter “muita tranquilidade e prudência neste momento”. O deputado, que é o primeiro na linha sucessória em uma eventual saída do presidente Michel Temer (PMDB), está em Buenos Aires, na Argentina.

“Precisamos ter muita tranquilidade e prudência neste momento. Em vez de potencializar, precisamos ajudar o Brasil a sair da crise”, escreveu o presidente da Casa. “Temos que estabelecer o mais rápido possível a agenda da Câmara dos Deputados.”

As declarações do deputado foram dadas um dia depois de o presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati, citar seu nome para fazer a “travessia” do governo, em caso de saída de Temer. “(Maia) É presidente por seis meses e tem condições de fazer, até pelo cargo que possui na Câmara”, disse o tucano.