Pré-candidato do PSDB à Presidência, Alckmin cumpre agenda em Brasília

O governador de São Paulo e presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, cumpre agendas em Brasília nesta quarta-feira, 17. O tucano estava reunido por volta das 11h30 com integrantes da Executiva do partido na sede da sigla.

Há expectativa de que Alckmin se encontre, na parte da tarde, com os governadores do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), e do Mato Grosso, Pedro Taques. A assessoria de imprensa do governador paulista ainda não confirmou essas agendas.

LEIA TAMBÉM: Tribunal mantém na prisão ex-secretário de Sérgio Cabral

Alckmin é pré-candidato do PSDB à Presidência da República e irá disputar, em 4 de março, as prévias contra o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também almeja disputar as eleições presidenciais de 2018. Virgílio escreveu uma carta para Alckmin, nesta quarta-feira, 17, alegando que não houve “nenhum movimento real” do partido para a realização das eleições internas.