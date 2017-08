PR vai abrir processo interno contra deputados que votaram contra Temer

Podemos

Um dos punidos imediatamente após a denúncia de Temer ter sido rejeitada no Congresso foi o deputado Alexandre Baldy (Pode-GO). Ele perdeu o cargo de líder da legenda por causa da proximidade com o Palácio do Planalto, segundo a presidente da legenda, deputada Renata Abreu (Pode-SP). Ela diz que o partido deve seguir independente do Planalto. Baldy votou contra a denúncia de Temer e será substituído por Ricardo Teobaldo (Pode-PE), que votou da mesma maneira.

